"Мне не понравилось, когда пришли на заседание Законодательного собрания Карелии со средствами гигиены"

В этом признался парламентарий Валерий Шоттуев, выступивший с инициативой об ограничении доступа граждан на заседания в Законодательное собрание.

В республиканском парламенте намерены ограничить доступ граждан на заседания.

С такой инициативой выступили член парламентской фракции "Единой России " Леонид Лиминчук и депутат от КПРФ Валерий Шоттуев, который уже исключен из коммунистической партии, но продолжает представлять ее фракцию в Законодательном собрании Карелии.

Они предложили внести изменения в регламент республиканского парламента, согласно которым граждане, которые хотели бы присутствовать на депутатских заседаниях, должны подать письменную заявку накануне сессии, где указать свои имена, номера телефонов и адреса электронной почты. Кроме того, проект поправки в регламент Законодательного собрания республики предусматривает ограничение числа присутствующих в зале заседаний количеством свободных мест, а тем, кому этих мест не достанется, придется довольствоваться телевизионной трансляцией сессии.

Объясняя коллегам по депутатскому корпусу причины появления своей инициативы, Валерий Шоттуев сослался на пропускной режим, который действует в карельских министерствах и ведомствах. Однако, когда член фракции "Яблоко" Эмилия Слабунова поинтересовалась у автора поправки, чего тот боится, депутат Шоттуев признался, что ему не понравилось, что на февральском заседании Законодательного собрания один из карельских пенсионеров пришел к республиканским парламентариям с туалетной бумагой в знак протеста против принятия ими закона об индексации выплат ветеранам труда, которая составила всего 21 рубль.

"Я за свои почти 70 лет отбоялся, чего боялся, – заявил Шоттуев на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку. – Я ничего не боюсь, но я хочу, чтобы работа Законодательного собрания проводилась в определенных рамках. Мне, например, не понравилось, когда пришли на последнее заседание со средствами гигиены".

Что по поводу данной инициативы думают другие депутат Заксобрания, читайте здесь.