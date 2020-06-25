Многострадальный молокозавод в Медгоре "пошел по рукам" - у него снова поменялся владелец

Медвежьегорский молокозавод, сменивший собственника в 2018 году, обрел нового владельца, и он обещает то же, что и его предшественники.

О смене собственника предприятия сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Карелии после визита на предприятие главы ведомства Владимира Лабинова.

"С июня 2020 года у предприятия новый собственник – ООО "Ввэр Инвестиции", - говорится в сообщении. Согласно ЕГРЮЛ, ООО "Ввэр Инвестиции" зарегистрировано 7 июня 2020 года, у него несколько учредителей – физические лица. Молокозавод в Медгоре ранее работал как ООО "Медвежьегорский молокозавод". Три года назад оно было признано банкротом. В 2018 году его производственные мощности выкупила петербургская компания "Сила Инвеста". Она создала ООО "Молзавод Медвежка" и передала ему все производство. В 2019 году было создано новое юридической лицо - ООО "Медвежьегорский молзавод", которое также принадлежало "Силе Инвеста". В Минсельхозе заявили, что ООО "Ввэр Инвестиции" не имеет отношения к "Силе Инвеста". У предприятия новый собственник и новый менеджмент. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".