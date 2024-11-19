Россияне смогут покупать железнодорожные билеты за полгода до поездки

ОАО «РЖД» планирует продавать железнодорожные билеты за 180 дней.

ОАО «РЖД» собирается продавать билеты за полгода. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на информацию руководства компании.

Период старта продаж железнодорожных билетов может быть увеличен до 180 дней, заявил генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов.

Сейчас россияне могут приобрести билеты максимум за четыре месяца.

При этом, как отмечает «Ъ», Пястолов в интервью «РИА Новости» не ответил на вопрос, рассматривает ли компания возможность продавать билеты на поезд за год.