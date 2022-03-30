Модернизация и расширение производства позволят увеличить число рабочих мест в колониях Карелии

Учреждения УФСИН России по Республике Карелия в 2022 году провели техническое переоснащение производственных мощностей, что привело к росту выпуска продукции и увеличению количества трудоустроенных осужденных.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В исправительной колонии № 1 в поселке Надвоицы введен в эксплуатацию новый раскройный цех швейного участка, что позволило создать 10 дополнительных рабочих мест для швей. В перспективе это позволит нарастить численность трудоустроенных в целом на швейном производстве колонии до 120 человек.
В тюремной больнице в Медвежьегорске заработал новый станок для производства мебели из ЛДСП. По оценке УФСИН, это позволит помимо качества мебели повысить уровень условий труда осужденных.
Продукция УФСИН поставляется в детские сады, школы, учреждения здравоохранения, силовые министерства и ведомства, в том числе за пределы Карелии.
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