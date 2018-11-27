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Новости. Общество
13:11, 27 Ноября 2018

Молодежный парламент Карелии проведет беседу с депутатом, который ехал в нарушающем ПДД кортеже

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Молодежный парламент Карелии подтвердил, что депутат Сеймур Исмаилов находился в одной из машин свадебного кортежа.

Напомним, вечером 26 ноября кортеж нагло пересек пр. Ленина и ул. Анахона 26. По данному факту в УМВД России по Петрозаводску возбуждено дело по факту административного правонарушения. Проводится проверка.

"Молодежный парламент Республики Карелия резко осуждает факт многочисленных нарушений ПДД, совершенных свадебным кортежем 26 ноября в Петрозаводске. Мы подтверждаем, что среди 300 гостей на свадьбе находился депутат Молодежного парламента, однако в брак он не вступал и транспортным средством не управлял", - рассказали в пресс-службе молодежного парламента.

"Транспортного средства и удостоверения на управление автомобилем депутат не имеет. С депутатом будет проведена разъяснительная беседа", - добавили в пресс-службе.

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Комментарии

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Изя
2018-11-27 13:24:27
Поздно этому парламенту извиняться , надо самораспуститься . Может и старшие товарисчи так же сделают .
Гость
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