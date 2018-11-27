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Новости. Происшествия
11:26, 27 Ноября 2018

Участником свадебного кортежа, перекрывшего перекресток в Петрозаводске, оказался депутат молодежного парламента

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Стало известно, кто нарушил ПДД, перекрыв движение по перекрестку на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина.

Депутат молодежного парламента Сеймур Исмаилов был одним из участников свадебного кортежа, нагло пересекшего перекресток на пересечении проспекта Ленина и улицы Анахона 26 ноября около 18.40.

Об этом "Столице на Онего" рассказали коллеги Исмаилова из молодежного парламента. 

По данному факту в УМВД России по Петрозаводску возбуждено дело по факту административного правонарушения. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение, сообщили в ГИБДД.

Видео происшествия опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" "ДТП Петрозаводска и Карелии". 

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Комментарии

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Изя
2018-11-27 13:13:12
По этому депутато -дегенерату можно судить какая власть у нас . Если молодёжный парламент такой , то какой и настоящий .
2018-11-27 12:58:26
конченные.
лишить уродов прав за такие выкрутасы! а этого псевдодепутата - за шкварник из парламента!
Саныч
2018-11-27 12:42:46
Логично, чо. Подрастает новое наглое политическое поколение.
однозначно
2018-11-27 12:38:43
В мангал торопился на заседание молодежного парламента
User
2018-11-27 12:18:54
"Ты кто такой? Давай, до свидания!"(с) Мало на нашей шее депутатов парламента, еще какую-то клоаку для "золотой молодежи" придумали! "Такой хоккей нам не нужен!"(с)
Неизвестно
2018-11-27 12:02:09
совсем обнаглели
Гость
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