Участником свадебного кортежа, перекрывшего перекресток в Петрозаводске, оказался депутат молодежного парламента

Стало известно, кто нарушил ПДД, перекрыв движение по перекрестку на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина.

Депутат молодежного парламента Сеймур Исмаилов был одним из участников свадебного кортежа, нагло пересекшего перекресток на пересечении проспекта Ленина и улицы Анахона 26 ноября около 18.40.

Об этом "Столице на Онего" рассказали коллеги Исмаилова из молодежного парламента.

По данному факту в УМВД России по Петрозаводску возбуждено дело по факту административного правонарушения. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение, сообщили в ГИБДД.

Видео происшествия опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" "ДТП Петрозаводска и Карелии".