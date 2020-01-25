Молодую жену Петросяна подозревают в беременности

Молодая жена Евгения Петросяна спровоцировала новые слухи о беременности.

Пользователи cети разглядели изменения в фигуре 30-летней Татьяны Брухуновой, сообщает сайт "Deti.mail.ru".

Возлюбленная 74-летнего Евгения Петросяна Татьяна Брухунова дала общественности новую тему для обсуждений, спровоцировав слухи о беременности. В сториз инстаграма она разместила короткое видео, в котором показала себя в полный рост. В ролике, скрины из которого появились в сети, внимательные фолловеры разглядели у Татьяны округлившийся живот.

Видео начали активно обсуждать в пабликах. Пользователи отмечают, что изменения в фигуре Татьяны, которые она пытается спрятать под просторным свитером, по их мнению, уже довольно очевидны. К слову, Брухунову уже не впервые подозревают в беременности. Ранее слухи не находили подтверждения.

Отметим, что ранее о прибавлении в семье высказывался и сам юморист. Петросян возмущался тем фактом, что многие поклонники считают, будто он не хочет иметь детей. Напомним, что у артиста есть дочь Викторина от первого брака, ей 51 год. Также у Петросяна растут два внука.