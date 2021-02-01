Молодые девушки уносят снег с могилы Жанны Фриске для ритуальных обрядов

Ритуалы проводят только зимой, а летом затишье, рассказали работники кладбища.

После смерти какой-то знаменитости ее могила часто становится местом паломничества. Некоторые люди приходят на кладбище к кумиру в надежде на чудо. Так произошло и с местом, где похоронена Жанна Фриске, пишет "Узнай все" со ссылкой на "Эксперсс-Газету".

Охранники Николо-Архангельского кладбища рассказали, что на могиле Жанны часто проводятся ритуальные обряды. "Все пять лет так. Как первый снег выпадает и до самого конца зимы. Летом затишье. Они что-то со снегом этим с могилы делают. Девушки в основном молоденькие. Постоят немножко, потом прям из кармана достают лепестки и бросают на могилу. Думают, что не заметно", – рассказал сторож.

Оказывается, таким образом девушки делают привороты. Они просят у певицы помощи в любви. Одна из девушек рассказал, что собранный с могилы снег должен растаять, а потом его добавляют в суп парню, которого хотят приворожить.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась летом 2015 года после длительной борьбы с раком мозга. У Жанны остался маленький сын Платон, который сейчас живет с отцом Дмитрием Шепелевым.