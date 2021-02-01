Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Подсчитано, какую сумму с 1 февраля выплачивают на погребение пенсионеров в Карелии 4
Сегодня 16:53
В Карелии начался сбор подписей против нового рыбоводного участка на Онежском озере 10
Сегодня 15:23
Двух рыбаков нашли мёртвыми в палатке на льду Ладоги
Сегодня 18:20
Как автомобиль ДПС попал в аварию в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 3
Сегодня 06:40
Жители Пудожского района требуют от Путина отправить в отставку руководство Карелии 23
Сегодня 16:03

Молодые девушки уносят снег с могилы Жанны Фриске для ритуальных обрядов

Новости. Общество
23:30, 01 Февраля 2021
фото: © Алена Нестерова/"Экспресс газета"
Загрузка...

Ритуалы проводят только зимой, а летом затишье, рассказали работники кладбища.

После смерти какой-то знаменитости ее могила часто становится местом паломничества. Некоторые люди приходят на кладбище к кумиру в надежде на чудо. Так произошло и с местом, где похоронена Жанна Фриске, пишет "Узнай все" со ссылкой на "Эксперсс-Газету".

Охранники Николо-Архангельского кладбища рассказали, что на могиле Жанны часто проводятся ритуальные обряды. "Все пять лет так. Как первый снег выпадает и до самого конца зимы. Летом затишье. Они что-то со снегом этим с могилы делают. Девушки в основном молоденькие. Постоят немножко, потом прям из кармана достают лепестки и бросают на могилу. Думают, что не заметно", – рассказал сторож.

Оказывается, таким образом девушки делают привороты. Они просят у певицы помощи в любви. Одна из девушек рассказал, что собранный с могилы снег должен растаять, а потом его добавляют в суп парню, которого хотят приворожить.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась летом 2015 года после длительной борьбы с раком мозга. У Жанны остался маленький сын Платон, который сейчас живет с отцом Дмитрием Шепелевым.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
26.01.2021, 06:40
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими
26.01.2021, 10:13
Мишустин посетит Карелию с рабочим визитом
27.01.2021, 17:17
Стало известно, чем займется Мишустин в Карелии

Аналитика

29.01.2021 15:50
Расследование
"Озеро" для аэропорта 13
Как бюджетное учреждение Карелии заказало миллионы литров питьевой воды, отказалось от их покупки, и ему за это ничего не было.
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 5
27.01.2021 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор 1
27.01.2021 10:10
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
25.01.2021 16:45
Вся аналитика

Чтиво

29.01.2021 15:33
Личное мнение
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
Республиканские власти мечтают о спа-отеле на Белом море.
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
26.01.2021 14:30
Кузнецы своего счастья 1
26.01.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»