Молодые предприниматели в Карелии получают стартовый капитал за счет бюджета

Управление труда и занятости Карелии в этом году начало выдавать субсидии молодым безработным на создание собственного бизнеса.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» рассказала руководитель Управления Елена Фролова.

«Новация этого года — мы увеличили сумму поддержки для молодежи до 25 лет до 250 тыс. рублей независимо от видов экономической деятельности, от категории граждан. Молодой человек хочет открыть бизнес, и 250 тыс. рублей он на это может получить», — сообщила руководитель Управления.

По ее словам, с сентября, когда начала действовать эта мера поддержки, деньги получили 26 человек.

«Молодые люди немножечко другие чем мы — у них очень высоко развита предпринимательская инициатива. Не все хотят быть наемными работниками, у многих есть интересные бизнес-идеи», — добавила Фролова.

Также она рассказала о первых результатах предоставления субсидий безработным, которые регистрируются в качестве самозанятых. С сентября 62 человека получили субсидии в размере 100 тыс. рублей каждому.