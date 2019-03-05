Монеточка спела с ошибками гимн СССР под флагом США

Кумир молодежи опубликовала в Instagram Stories видео, на котором исполняет гимн Советского Союза на фоне развивающегося американского флага.

Монеточка (Елизавета Гырдымова) прилетела в Лос-Анджелес на съемки нового клипа. О своих приключениях в США певица рассказала подписчикам.

Впечатление от патриотичного жеста Монеточки было испорчено тем, что певица сделала три ошибки: вместо "нерушимый" спела "нерушимых", республики вместо "свободных" назвала "народными", а также переставила первый два слова второй строки гимна, пишет Cosmopolitan.

Елизавета рассказала поклонникам, что ищет в Лос-Анджелесе подходящее место для съемок липа, однако на какую песню – не уточнила.



Свой прошлый клип "Нимфоманка" Монеточка хотела снимать в Пушкинском музее в Москве, но руководству не понравились слова песни, и звезде не дали разрешение на съемки.