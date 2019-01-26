Мороз и небольшой снег ожидаются в воскресенье в Карелии

По сообщению карельского Гидрометцентра, в ночь с субботы на воскресенье в районах республики местами подморозит до -22.

По прогнозу синоптиков, 26 января будет облачно, днем с прояснениями.

Ожидается небольшой, местами умеренный снег, ночью в отдельных районах метель.

На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем северный, северо-западный, на юге юго-западный, южный ночью порывистый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит -12, -17 градусов, по северным районам местами до -25. Днем столбик термометра остановится на отметке -9,-14, местами до -22 градуса.

В Петрозаводске будет также облачно, днем с прояснениями. Ночью снег, метель, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ночью будет держаться на отметке -12, -14 градусов, днем потеплеет до -9, -11 градусов.