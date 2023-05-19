МТС подготовила «жемчужину Ладожского озера» к новому туристическому сезону

Обновленная сеть LTE позволит туристам комфортно пользоваться интернетом на высокой скорости – включать навигатор, слушать онлайн-гиды, загружать в сеть фото и видео многочисленных достопримечательностей и живописных пейзажей.

Цифровая экосистема МТС обновила сеть 4G на острове Валаам в Республике Карелия. В результате средняя скорость мобильного интернета на территории главной достопримечательности Ладожского озера выросла на 25 процентов.

Обновленная сеть LTE позволит туристам, прибывающим сюда познакомиться с историей, изучить особенности местной архитектуры и полюбоваться красивыми видами северной природы, комфортно пользоваться интернетом на высокой скорости – включать навигатор, слушать онлайн-гиды, загружать в сеть фото и видео многочисленных достопримечательностей и живописных пейзажей.

Валаам – одна из самых известных достопримечательностей Республики Карелия, расположенная в северной части Ладожского озера. В поисках вдохновения сюда приезжали известнейшие художники Шишкин, Куинджи и Рерих, писатели Лесков, Тютчев, Александр Дюма, композитор Чайковский, ученые Менделеев и Миклухо-Маклай.

По данным Big Data МТС, поток паломников и туристов на Валаам ежегодно растет, причём остров привлекает всё больше молодёжи, соответственно повышается и нагрузка на сеть.