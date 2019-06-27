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Новости. Общество
09:05, 27 Июня 2019
фото: Оператор МТС

МТС запустила в Карелии технологию звонков через Wi-Fi

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МТС первым из операторов запустила в Карелии, технологию передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE).

Благодаря использованию Wi-Fi Calling, абоненты смогут звонить и принимать звонки даже в тех местах, где прохождение сигнала сотовой сети затруднено, но есть стабильное Wi-Fi-подключение: в новых торговых центрах, магазинах и кафе, расположенных в подвальных помещениях и на цокольных этажах, в поездах, а также других местах, сложных с точки зрения обеспечения покрытия мобильной сети.

Технология VoLTE даст возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию: к примеру, просматривать онлайн карты или продолжать загрузку файлов. Кроме того, VoLTE обеспечит качественный голосовой прием везде, где есть сеть "четвертого поколения", а чистота голоса собеседника будет на уровне HD Voice, то есть, будто бы вы говорите с ним, находясь в одной комнате.

Разговор абонента МТС, смартфон которого поддерживает технологии Wi-Fi Calling и VoLTE, возможен с абонентами любых операторов. Устанавливать дополнительные приложения нет необходимости - услуга предоставляется непосредственно МТС. Удобство сервиса заключается еще в том, что звонки, совершенные по технологии Wi-Fi Calling даже из другой страны, тарифицируются по ценам "домашнего" региона.

"МТС активно внедряет инновационные сервисы в Карелии. В 2018 году мы серьёзно "прокачали" инфраструктуру в регионе, запустив новые базовые станции и увеличив пропускную способность сети. Теперь предоставляем своим абонентам новые возможности – это, в первую очередь, удобство пользования связью МТС, ведь интернет-звонки позволяют совершать вызовы даже при нахождении за рубежом или в местах, где отсутствует устойчивый сигнал сотовой связи, но есть Wi-Fi-соединение. Скорость соединения при использовании технологии VoLTE выше, чем в сетях предыдущих поколений", – объясняет директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Для того, чтобы пользоваться сервисами, на номере должна быть подключена бесплатная услуга "Интернет–звонки". На устройстве необходимо проверить настройки соответствующей функции. В настоящее время технологии VoLTЕ и Wi-Fi Calling доступны на большинстве флагманских устройств различных производителей. С полным перечнем устройств можно ознакомиться по ссылке.

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