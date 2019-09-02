Муниципалитеты Карелии определились с расходованием премиальных денег

Власти Карелии поощрили деньгами муниципалитеты за успешный финансовый менеджмент; стало известно, куда направлены выданные премиальные.

По итогам первого полугодия правительство Карелии распределило между Петрозаводском, Костомукшей и Кондопожским районом межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления за успешное управление муниципальными финансами. На эти цели был выделен 1 миллион рублей.

Так, Петрозаводский городской округ получил 400 тысяч рублей, Костомукша и Кондопожский район – по 300 тысяч рублей, пишут "Вести Карелии".

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