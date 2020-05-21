Муниципалитеты Карелии сократили свою задолженность более чем на 300 миллионов

Самым большим должником в республике остается Петрозаводский городской округ.

К началу мая общая сумма долга муниципальных образований Карелии составила около 3,6 миллиарда рублей и по сравнению с началом года сократилась более чем на 300 миллионов. Как следует из данных республиканского министерства финансов, самым большим должником среди муниципалитетов региона по-прежнему остается Петрозаводский городской округ: к 1 мая задолженность карельской столицы составила около двух миллиардов рублей, однако по сравнению с 1 января нынешнего года она уменьшилась более чем на двести миллионов.

Другим крупным должником в Карелии является Костомукшский городской округ. К началу мая объем его муниципального долга составил около 332 миллионов рублей. По сравнению с началом года он сократился на 4 миллиона. А самая маленькая сумма муниципальной задолженности в республике у Лоухского района – всего около 1,8 миллиона рублей. Причем, в начале года она составляла 3 миллиона.