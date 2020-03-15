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Муниципалитеты в Карелии сократили долги перед банками

Новости. Общество
09:51, 16 Марта 2020
фото: pixabay
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Объем долговых обязательств муниципальных образований Карелии к 1 марта 2020 года снизился по сравнению с началом года на 8%.

По данным Минфина Карелии, общая задолженность составила 3,6 млрд рублей. Из этой суммы 3,2 млрд составляют долги перед банками, еще 373 млн - бюджетные кредиты.

Поддержание долговой нагрузки бюджетов на безопасном уровне Минфин Карелии назвал одной из главных задач органов местного самоуправления в сфере управления муниципальным долгом.

Чего еще Минфин ждет от муниципальных властей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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