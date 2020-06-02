Муниципальные власти Карелии просят компенсировать потери от господдержки бизнеса

Бюджеты муниципальных образований Карелии в 2020 году потеряют около 90 млн рублей налоговых поступлений из-за предоставления льгот по ЕНВД для поддержки бизнеса.

Такой прогноз дало министерство финансов республики. Его расчеты были представлены на заседании штаба по экономике, который разрабатывает рекомендации по минимизации последствий эпидемии коронавируса.

Муниципальные власти сейчас принимают решения о снижении ставки по единому налогу на вмененный доход с 15% до 7,5% и корректирующих коэффициентов К2 для видов предпринимательской деятельности, пострадавших в связи с введением ограничительных мер из-за коронавируса.

По оценке министерства финансов, в целом по всем муниципальным образованиям, потери бюджетов составят порядка 90 млн. рублей, в том числе за счет снижения ставки налога – 60 млн. рублей, за счет снижения корректирующих коэффициентов К2 - 30 млн. рублей.

Как будут компенсироваться выпадающие доходы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".