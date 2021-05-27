Музеи Карелии и «Петергоф» объединят туристические маршруты

Музей ИЗО и музей-заповедник «Кижи» подписали соглашение с «Петергофом» для создания совместных турмаршрутов.

Как сообщила ТАСС генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, в рамках соглашения с музеем изобразительных искусств Карелии планируется запуск автобусного маршрута из Петрозаводска в Петродворец, его первыми участниками станут медики республики.

«Петровский завод и Петровский Петергоф — царское место работы и царская дача — мы их объединим. Пока этот проект мы предложим врачам Петрозаводска. Они смогут рано утром подойти к памятнику Петра, собраться — будет автобус, где им расскажут о Петрозаводске, о музеях, о петровских местах, из Петрозаводска они поедут в Петергоф», — пояснила Кальницкая.

Сотрудничество двух музеев-заповедников — «Кижей» и «Петергофа» — будет затрагивать все сферы работы, пояснили ТАСС в пресс-службе музея «Кижи». Учреждения начнут обмениваться информацией, опытом, планируется проведение совместных мероприятий, семинаров для музейных специалистов. «Соглашение направлено на организацию совместных выставок, общих маршрутов, сотрудничество затронет все направления музейного дела», — пояснил собеседник агентства.

Соглашение о сотрудничестве между карельскими музеями и музеем-заповедником «Петергоф» подписано на площадке проектно-аналитической сессии «Музейные маршруты России», начавшейся в четверг, 27 мая, в Петрозаводске.