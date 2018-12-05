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Новости. Экономика
13:47, 05 Декабря 2018
фото: ИА "Республика" / Сергей Юдин

Музей Карельского фронта за 250 млн рублей поможет поднять экономику Беломорска, заявили власти

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Правительство Карелии надеется, что создание музея Карельского фронта в Беломорске улучшит экономику региона за счет потока туристов.

Об этом на брифинге в правительстве Карелии заявил заместитель премьер-министра по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

Строительство музея включено в Федеральную целевую программу по развитию Карелии до 2020 года.

"Мы говорим сегодня о развитии экономическом потенциале региона в разных ключах: потенциал промышленный и потенциал туристический. Беломорск является зоной развития туризма. Мы знаем, что у нас там есть очень серьезные объекты ЮНЕСКО… Ну, которые планируется причислить к объектам ЮНЕСКО. Это беломорские петроглифы. Мы прекрасно понимаем, что Беломорск может быть отправной точкой для отправки туристов на Соловки. И, конечно, появление в Беломорске такого объекта… Это же не просто место было выбрано. Это было исторически определено место. Музей Карельского фронта в Беломорске будет являться дополнительной точкой концентрации туристов в этом районе, в этом городе. Что позволит создавать инфраструктуру, гостиничные комплексы для того, чтобы экономика района поднималась. Поэтому мы считаем, что этот объект, несмотря на то, что больше культурного характера, он безусловно повлечет развитие экономики района вследствие увеличения потока туристов", - сказал Родионов.

Общая сумма реконструкции здания, в котором предполагается разместить музей, составляет 253,1 млн рублей. Начало работ запланировано на 2019 год, окончание – в 202 году.

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Комментарии

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Изя
2018-12-05 13:52:45
Абсурд , Странное ощущение , что чиновники у нас живут в другом измерении и у них не всё ладно с головой .
Гость
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