Музейщики призывают защитить от вандалов бывшие финские военные укрепления в Карелии

Сотрудники музея военной истории Петрозаводска хотят спасти оборонительные укрепления финской армии в Карелии от разрушения местными жителями, которые разбирают эти объекты на металлолом.

Об этом сообщил телеканалу ОТР руководитель музея Валерий Таборов.

Музейщики обследовали места сражений времен Великой Отечественной войны в окрестностях Медвежьегорска. Там расположено около 500 бывших дотов, оборудованных в скалах.

В таких бункерах были казармы с отоплением, системой вентиляции, водопроводом и канализацией. Эти уникальные исторические памятники никем не охраняются, и в последнее время их стали разбирать по частям.

"Зимой здесь жгут резину, дрова, покрышки, как внутри, так снаружи. Потом обливают холодной водой, тем самым разрушают бетон, далее потом расшатывают колпак и вырывают его – сдают в металлолом. Это вандализм чистой воды", - считает Таборов.

По его мнению, бывшие финские укрепления – это памятник истории, который можно показывать туристам.