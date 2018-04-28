Муж Боярской разделся, чтобы привлечь людей к благотворительному аукциону

Максим Матвеев соблазнительным кадром попытался обратить внимание на свой пост в Сети о благотворительном аукционе.

35-летний Максим Матвеев знает, как привлечь внимание публике. В своем Instagram муж Елизаветы Боярской разместил снимок, на котором предстал перед поклонниками в расстегнутом пиждаке без рубашки, продемонстрировав накачанный торс, пишет lady.

Как выяснилось, таким соблазнительным кадром актер хотел обратить внимание на свой пост в Сети о благотворительном аукционе, победителю в котором достанется встреча с Максимом.

"Всем привет! Готовлюсь к встрече с кем-то из вас, дорогие мои! Лот — ужин, завтрак или обед (как пожелаете) в моей компании! Познакомимся, поболтаем и, уверен, круто поедим, что немаловажно! Все вырученные средства от продажи лота пойдут на благотворительность".

Поклонники оценили снимок Матвеева и отметили, что актер выглядит очень "горячо". "Ну фото вообще секси", "Ой, как заманчиво! Пойду пересчитаю деньги в кубышке!", "Бог, Аполлон", "Какой манящий взгляд, я таю", "Вот как в твоей компании обедать? Влюбишься с первого взгляда, а ты женат", — написали они.