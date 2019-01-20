Мужчина на снегоходе в Карелии въехал в уличный столб и попал в больницу

Происшествие случилось на Лоухском районе Карелии, сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 19 января в 18.45 вечера 46-летний житель поселка Чупа с признаками алкогольного опьянения съехал съезд с дороги и наехал на опору электроосвещения. Мужчина, который был без прав, травмирован и госпитализирован в Чупинскую больницу.

В отношении водителя составлены административные материалы по ст. 12.26. КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Ему грозит штраф в 30 тыс. рублей.

"Снегоход достаточно резко набирает скорость движения. И если на пути снегохода встречается даже небольшой снежный вал, то снегоход, как на трамплине, подбрасывает вверх. Водитель теряет управление. В условиях плохой видимости (ночь, сумерки) снегоходом управлять вообще не рекомендуется", - прокомментировали ДТП автоинспекторы.