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Мужчина обнаружил в унитазе живую кобру и попытался ее смыть

Новости. Общество
23:30, 10 Марта 2021
фото: newsflare.com / скриншот видео
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В камбоджийской провинции Пайлин мужчина обнаружил в унитазе живую кобру.

Об этом сообщает Newsflare. Лента.ру опубликовала видео с места событий.

Рей Софа (Ray Sopha) не сразу понял, что в унитазе затаилась ядовитая змея. Первоначально он считал, что кто-то забыл нажать на смыв. Мужчина попытался спустить воду, но пресмыкающееся удержалось на плаву.

После неудачи Софа присмотрелся к содержимому унитаза, понял, что перед ним кобра, и еще раз нажал на смыв. Это снова не помогло. Тогда мужчина пошел за родственниками, чтобы вместе с ними поймать пресмыкающееся.

Пока Софы не было, кобра успела скрыться. Не сумев ее поймать, мужчина решил закрыть унитаз крышкой и теперь боится им пользоваться. "Всю прошлую неделю мы ходили в другой туалет в доме, — рассказывает он. — А в этот не пойдем, пока не убедимся, что змея не вернется".

 

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