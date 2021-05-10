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Мужчина подавился шашлыком и пережил клиническую смерть

Новости. Происшествия
21:40, 10 Мая 2021
фото: pixabay.com
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Житель Алтайского края подавился шашлыком и попал в больницу.

Майский пикник мог стать последним для жителя города Рубцовск. Мужчина подавился шашлыком и чуть не умер. Он перенес клиническую смерть. Его спасли медики. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на РЕН ТВ.

Подробности случившегося не приводятся, известно, что мужчину госпитализировали, и сейчас он находится в реанимации.

Похожий случай произошел в мае 2020 года в Ноябрьске (ЯНАО). Тогда женщина умерла от удушья после того, как подавилась шашлыком. Это случилось во время майских праздников. Сначала знакомые россиянки, с которыми она отдыхала, попытались ей помочь, но ничего не получилось. В итоге все равно пришлось вызывать скорую помощь, но врачам не удалось ее спасти.

В августе шашлыком на своей даче подавилась жительница Москвы. А в октябре при схожих обстоятельствах погиб житель Мордовии. Он подавился шашлыком на пикнике с семьей и скончался до приезда врачей.

Ранее сообщалось, шашлык может стать причиной развития онкологии.

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