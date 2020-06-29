Врач: Шашлык может стать причиной развития онкологии

Сам по себе шашлык можно употреблять в пищу, но важно соблюдать меру, правильно его готовить и ответственно отнестись к выбору мяса.

С одной стороны шашлык может быть достаточно диетическим продуктом, если выбрать, например мясо курицы или индейки, но с другой, он может способсвовать развитию онкологических заболеваний, сообщает "Звезда".

"Важно помнить, что шашлык готовится на открытом огне. На него попадает, во-первых, все что горит, это сажа, она является канцерогеном и может повышать риск возникновения онкологических заболеваний", – рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

Также если на шашлыке будет гореть жир, то могут образовывать транс-жиры, отметила эксперт. В большом количестве в организме они могут способны провоцировать раковые заболевания.

По словам специалиста, важно следить за процессом приготовления мяса и не допускать образования корочки.

"Эти соединения ускоряют процесс старения, они могут способствовать образованию свободных радикалов в организме, а это фактор развития онкологических заболеваний", – добавила она.

Однако шашлык можно спокойно употреблять в пищу. Важно, чтобы это было не часто. Если есть мясо с огня каждый день, еще и в больших количествах, а в некоторых случаях подразумевая и алкоголь, то это плохо скажется на организме, повышается риск возникновения рака и заболеваний пищеварительной системы.