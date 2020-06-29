890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Президент объявил призыв запасников на военные сборы 3
Сегодня 16:07
За сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса 1
Сегодня 08:36
"Хочется быть ближе к людям" 1
Сегодня 10:01
"Буду одна за всех – и лечение назначать, и по домам ходить" 5
Сегодня 10:35

Врач: Шашлык может стать причиной развития онкологии

Новости. Общество
19:10, 29 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Сам по себе шашлык можно употреблять в пищу, но важно соблюдать меру, правильно его готовить и ответственно отнестись к выбору мяса.

С одной стороны шашлык может быть достаточно диетическим продуктом, если выбрать, например мясо курицы или индейки, но с другой, он может способсвовать развитию онкологических заболеваний, сообщает "Звезда".

"Важно помнить, что шашлык готовится на открытом огне. На него попадает, во-первых, все что горит, это сажа, она является канцерогеном и может повышать риск возникновения онкологических заболеваний", – рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

Также если на шашлыке будет гореть жир, то могут образовывать транс-жиры, отметила эксперт. В большом количестве в организме они могут способны провоцировать раковые заболевания.

По словам специалиста, важно следить за процессом приготовления мяса и не допускать образования корочки.

"Эти соединения ускоряют процесс старения, они могут способствовать образованию свободных радикалов в организме, а это фактор развития онкологических заболеваний", – добавила она.

Однако шашлык можно спокойно употреблять в пищу. Важно, чтобы это было не часто. Если есть мясо с огня каждый день, еще и в больших количествах, а в некоторых случаях подразумевая и алкоголь, то это плохо скажется на организме, повышается риск возникновения рака и заболеваний пищеварительной системы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-29 19:19:08
Скоро эта мода на шашлыки отойдет вместе с поколением пепси. Помню раньше каждый день на День города над набережной дымовая завеса стояла от шашлычного дыма. Все ходили прокопченые этим горелым салом. Эдакие пивно-шашлычные вонючки ходячие. Нынче даже на дачах не особо шашлычат. Культурнее стали людишки.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
26.06.2020, 08:51
Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44
25.06.2020, 15:48
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь
28.06.2020, 10:14
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал

Аналитика

Сегодня 10:01
Обществоведение
"Хочется быть ближе к людям" 1
Около 250 молодых специалистов, окончивших в этом году Петрозаводский базовый медицинский колледж, пополнят кадрами учреждения здравоохранения Карелии; часть из них поедут работать на село.
Депутаты Законодательного собрания прокомментировали отчет главы Карелии о результатах деятельности правительства республики за 2019 год
25.06.2020 18:33
Геннадий Боднарчук: "В вопросах качества компромиссы неприемлемы" 1
25.06.2020 12:40
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
23.06.2020 12:13
"Изжога после ягодного бизнеса" 1
22.06.2020 15:31
Вся аналитика

Чтиво

25.06.2020 12:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
17.06.2020 12:30
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»