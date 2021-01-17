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Мужчина заразил ВИЧ двух жен и их дочерей

Новости. Криминал
21:40, 17 Января 2021
фото: Меркова Ирина/Столица на Онего
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В Омске к 14 годам колонии строгого режима был приговорен россиянин, заразивший ВИЧ-инфекцией двух жен, родную дочь и падчерицу.

Об этом в воскресенье, 17 января, пишет "Лента.ру" со ссылкой на портал "СуперОмск".

По данным издания, в 2019 году в больницу обратились две женщины, у которых был обнаружен ВИЧ, такой же диагноз поставили и их дочерям восьми и девяти лет. Выяснилось, что все четверо в разное время имели половые отношения с подозреваемым.

Мужчина сначала жил с женой и дочерью, а позже, расставшись с женщиной, стал встречаться с другой. Вскоре новая гражданская супруга узнала, что у нее ВИЧ, и посоветовала бывшей жене своего мужа провериться. Россиянка последовала совету и после положительного результата заставила сдать анализы и дочь. Выяснилось, что девочка заражена, поскольку мужчина, проживая у них дома, совершал с ней действия сексуального характера.

Сотрудники СКР возбудили уголовное дело, и вскоре россиянин был задержан. Оказалось, что, проживая с гражданской женой, он принуждал к сексу и ее малолетнюю дочь. При этом в ходе расследования следователи выяснили, что злоумышленник знал о своем диагнозе с 2015 года, но скрывал его от обеих женщин.

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Комментарии

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кир
2021-01-17 22:32:38
Ваш конек про извращенцев писать? Про заключенных. Политика редакции нуждается в переменах.
театральный критик
2021-01-17 23:23:04
кир, согласен. Какая-то кунсткамера на Онего. Всё плохо, мы все умрем, будет еще хуже. А те кто останутся в живых будут завидовать мертвым.
Гость
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