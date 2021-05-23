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Мужчины из Карелии спели лучше всех на всероссийском конкурсе

Новости. Культура
17:20, 24 Мая 2021
фото: © Министерство культуры Карелии

Мужской хор Карелии стал победителем всероссийского конкурса академических хоров, рассказали в правительстве республики.

Мужской хор Карелии в третий раз стал победителем Всероссийского конкурса академических мужских, юношеских хоров, хоров мальчиков и вокальных ансамблей «Поющее мужское братство» в Калуге.

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Кроме того, специальный диплом за лучшее исполнительское мастерство получил солист хора Владимир Битарашвили, а лучшим дирижёром признан Алексей Умнов.

В конкурсе участвовали певческие коллективы из Калужской, Московской, Тверской, Ростовской областей и других регионов, всего более 350 человек.

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