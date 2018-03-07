Музыкальный театр Карелии угостит в праздники зрителей "Любовным напитком"

К празднику 8 марта Музыкальный театр поставил в свою афишу спектакли, которые добавят жителям и гостям Петрозаводска небудничного настроения и помогут культурно разнообразить свой досуг

В четверг 8 марта на сцене Музыкального театра можно будет увидеть один из самых праздничных балетов мирового репертуара – "Дон Кихот" Л. Минкуса.

Главные партии в нем исполнят солисты московского театра "Кремлевский балет" лауреат Международного и всероссийских конкурсов Екатерина Первушина и заслуженный артист России Михаил Мартынюк. Танцовщики очень яркие, красивые, с хорошей школой и сценической харизмой - благодаря таким артистам балет и называют "праздником на сцене".

В субботу 10 марта - концерт "Опера без границ". В исполнении ведущих солистов театра прозвучит популярная оперная классика: арии и дуэты из самых известных опер. Любовная тема, красивая музыка, приподнятое настроение, блеск украшений как на сцене, так и в зале – женщинам будет и на что посмотреть, и где себя показать. Дирижирует концертом Хесус Навейра - маэстро из Испании, ставший в этом сезоном дирижером Музыкального театра и уже полюбившийся публике своим ярким музыкальным темпераментом.

Тому, кто захочет провести в театре последний праздничный день, стоит обратить внимание на комическую оперу "Любовный напиток", которая стоит в афише 11 марта.

Это легкий и действительно смешной спектакль. Шарлатан доктор Дулькамара выдает за элексир любви обычный портвейн. На удочку попадается незадачливый влюбленный Неморино, безнадежно мечтающий о благосклонности прекрасной Адины. Как ни странно, все заканчивается хорошо – влюбленные соединяются.

Постановщик народный артист Юрий Александров наполнил мир своего спектакля множеством комических персонажей, юмор его иногда на грани дозволенного. Но от возмущенного "ах!" публику неизменно останавливает "прекрасное пение" - именно так переводится знаменитое "бельканто", шедевром которого является "Любовный напиток".