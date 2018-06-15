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Новости. Культура
18:39, 15 Июня 2018

Музыкальный театр Карелии завершает сезон в воскресенье оперой с шампанским

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"Большой" театр республики завершает оперный сезон показом оперы Пьетро Масканьи "Сельская честь", премьера которой состоялась 24 марта.

Начало спектакля "Сельская честь, закрывающего оперный сезон в Музыкальном театре, 17 июня в 19 часов. В этот вечер Музыкальный театр традиционно предложит зрителям в подарок бокал шампанского. За полчаса до начала все, кому интересно, приглашаются на "Нескучную лекцию" об истории "Сельской чести" и ее отличительных чертах.

Следующие оперные спектакли можно будет увидеть только в новом сезоне, который откроется 29 сентября. Театральный сезон полностью закроется 5 июля, и этот вечер обещает порадовать любителей балета. В этот день на сцене Музыкального театра состоится премьера нового балета Кирилла Симонова "Коппелия".

Всего в течение театрального сезона 2017/18 года Музыкальный театр только на своей основной сцене дал 140 спектаклей и концертов. Их смогли посмотреть почти 50 000 зрителей. Кроме показа собственного репертуара, Музыкальный театр выступил организатором гастролей ведущих российских театров, в том числе Театра имени Вахтангова, Московского ТЮЗа, театра РАМТ, театра "Сатирикон", Санкт-Петербургского детского музыкального театра "Зазеркалье".

Напомним, оперу "Сельскуюя честь" отличают высокая эмоциональность, большое количество ярких хоровых сцен и проникновенных сольных номеров. Сама опера уходит корнями в итальянскую народную культуру, и ее события происходят на Сицилии, но литовский режиссер Линас Зайкаускас поместил действие в итальянский квартал Нью-Йорка. Там выходцы из Средиземноморья сохраняют свой во многом патриархальный образ жизни, свои традиции. Зрители вместе с героями переносятся в итальянское пасхальное утро, видят традиционное праздничное шествие, застолье, молитву, драматический финал – несколько натуралистичный, но абсолютно соответствующий традициям взаимоотношений на Сицилии.

Главные партии в восвресенье исполнят Евгения Гудкова (Сантуцца), Павел Полянинов (Туридду), Маргарита Чемдуж (Лола), Павел Назаров (Альфио), Нина Болдырева (Лючия).

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