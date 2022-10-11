«Мы чувствуем себя абсолютно спокойно»: премьер-министр Карелии оценил состояние казны

Итоги исполнения бюджета Карелии за 9 месяцев 2022 года показывают устойчивость экономики и финансовой системы республики, считает премьер-министр Александр Чепик.

Об этом он завил сегодня на заседании правительства.

«Бюджет — это некая фотография работы правительства… Все правильно мы делаем, движемся в нужном направлении. Несмотря на сложные ковидные годы и сейчас ситуация которая есть, бюджет абсолютно устойчив, мы чувствуем, что все социальные обязательства, строительные обязательства мы выполняем. Выполняем своевременно и чувствуем себя абсолютно спокойно и устойчиво», — сказал премьер-министр.

По данным Минфина собственные доходы бюджета Карелии за 9 месяцев 2022 года выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.