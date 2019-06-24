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Новости. Политика
14:09, 24 Июня 2019
фото: фото Валерия Поташова / Столица на Онего

"Мы не заинтересованы. Мы переросли этот уровень"

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Партия "Яблоко" не будет участвовать в довыборах в Петрозаводский городской совет.

По информации политолога Олега Реута, региональное отделение "Яблока" решило не выдвигать кандидатов на довыборах в Петросовет, которые были назначены на прошлой неделе и состоятся 8 сентября.

"Искренне жаль, что региональное руководство старейшей демократической партии в России даже не считает нужным пояснить свою позицию. Говорят, что против участия в довыборах в горсовет с формулировкой "Мы не заинтересованы. Мы переросли этот уровень" выступила Галина Ширшина, которая, признаться честно, отсутствует в городской политике уже два с половиной года", - констатирует политолог Олег Реут.

Подробнее читайте в статье "Ни участия, ни побед".

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Комментарии

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JKBelZ
2019-06-24 14:55:02
И правильно. Дали фору коммунистам.
Изя
2019-06-24 14:40:06
Да , насчёт уровня , конечно . они погорячились . Когда из грязи в князи и обратно , обычно уровня нет , а есть недоразумение и завышенная самооценка . :)
asusls
2019-06-24 14:27:19
Это Ширшина переросла этот уровень? А кем она является?))))
Серый
2019-06-24 14:26:29
Мы очень рады за вас. Однако люди, которые в вас верили перерости никак не могут. Next level не для них.
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