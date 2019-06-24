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Партия "Яблоко" не будет участвовать в довыборах в Петрозаводский городской совет.
По информации политолога Олега Реута, региональное отделение "Яблока" решило не выдвигать кандидатов на довыборах в Петросовет, которые были назначены на прошлой неделе и состоятся 8 сентября.
"Искренне жаль, что региональное руководство старейшей демократической партии в России даже не считает нужным пояснить свою позицию. Говорят, что против участия в довыборах в горсовет с формулировкой "Мы не заинтересованы. Мы переросли этот уровень" выступила Галина Ширшина, которая, признаться честно, отсутствует в городской политике уже два с половиной года", - констатирует политолог Олег Реут.
Подробнее читайте в статье "Ни участия, ни побед".
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