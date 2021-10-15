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«Мы тебе, барыга проклятый, работать не запрещаем!»

Новости. Общество
11:37, 15 Октября 2021
фото: © Сергей Ли / ВК

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Известный петрозаводский ресторатор Сергей Ли высказался о введении в Карелии QR-кодов для посещения заведений общепита.

Здравствуйте, дорогие гости моих ресторанов. Это снова я, ваш любимый и ИХ покорный слуга, ресторатор Сергей Ли. Во исполнение воли Великого, в противодействие агрессии зла вселенского, сообщаю всем вам: «Не ходите больше в мои рестораны, если вы не укололись вакциной чудодейственной». Не нужно мне общество ваше! И деньги мне не нужны совсем! И стране ваш голод и досуг по барабану! Можете только работать и … я даже не знаю, чего ещё можете. А если вы к несчастью вашему работаете в сфере услуг, то и работать вам тоже не стоит. Либо нельзя, либо как бы можно, но приходить к вам за этой услугой все равно никому нельзя. А если и придут, то вы гоните их взашей! Так мы точно победим этот коварный коронавирус!

Всё. Весь сарказм на этом кончился. Всё это как-то слишком грустно, чтобы смеяться.

Они — молодцы. Только я 60% привил, — они 80% потребовали. Не успел 80% сделать, они новую задачу задали. Мы, говорят, тебе, барыга проклятый, работать не запрещаем! Жируй себе, капиталист окаянный! Только тех, у кого qr-кода заветного нет, ты кормить боле не моги. Что? Таковых три четверти страны? Ну что ж, бывает!

Что сказать, друзья мои? Слушаю и повинуюсь!

С 15 октября 2021 года в моих ресторанах не обслуживают гостей без сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. Будьте здоровы! Прививайтесь, если хотите. Пользуйтесь услугами доставки, если не хотите. Надеюсь, когда весь этот бред закончится, вы все ещё сможете приходить в мои рестораны.

Подробнее читайте в рубрике «Личное мнение».

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Комментарии

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mobikk
2021-10-15 13:32:58
Вот, кстати, зря не запрещают. Думаю такие мероприятия - больше других ведут к заболеваниям, не только ковидом, но и другими.
NEZITIC
2021-10-15 12:44:07
хватит ныть!
Гипербореец
2021-10-15 12:57:37
NEZITIC, так покажите пример.
Гипербореец
2021-10-15 12:37:01
А может предпринимателям вместо того, чтобы сразу кинуться выполнять незаконные приказы чиновников, сначала заявить во всеуслышание, что исполнение преступного приказа - это тоже преступление. Ведь текст этого указа уже лежит на столе у Прокурора республики для разберательства в его законности. А если вам дадут приказ травить людей, вы тоже сразу начнёте его исполнять?
Бабенка
2021-10-15 11:46:44
Забавно наблюдать за истерикой трактирщиков
Off
2021-10-15 12:27:57
Бабенка, мужик ты напоминаешь борова..который жрет бурду , тут же гадит под себя и думает - а что они недовольны ? :)
комба
2021-10-15 12:38:47
офф, хватит яд изрыгать. Иди работай, чел со справкой.
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