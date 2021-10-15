«Мы тебе, барыга проклятый, работать не запрещаем!»

Известный петрозаводский ресторатор Сергей Ли высказался о введении в Карелии QR-кодов для посещения заведений общепита.

Здравствуйте, дорогие гости моих ресторанов. Это снова я, ваш любимый и ИХ покорный слуга, ресторатор Сергей Ли. Во исполнение воли Великого, в противодействие агрессии зла вселенского, сообщаю всем вам: «Не ходите больше в мои рестораны, если вы не укололись вакциной чудодейственной». Не нужно мне общество ваше! И деньги мне не нужны совсем! И стране ваш голод и досуг по барабану! Можете только работать и … я даже не знаю, чего ещё можете. А если вы к несчастью вашему работаете в сфере услуг, то и работать вам тоже не стоит. Либо нельзя, либо как бы можно, но приходить к вам за этой услугой все равно никому нельзя. А если и придут, то вы гоните их взашей! Так мы точно победим этот коварный коронавирус!

Всё. Весь сарказм на этом кончился. Всё это как-то слишком грустно, чтобы смеяться.

Они — молодцы. Только я 60% привил, — они 80% потребовали. Не успел 80% сделать, они новую задачу задали. Мы, говорят, тебе, барыга проклятый, работать не запрещаем! Жируй себе, капиталист окаянный! Только тех, у кого qr-кода заветного нет, ты кормить боле не моги. Что? Таковых три четверти страны? Ну что ж, бывает!



Что сказать, друзья мои? Слушаю и повинуюсь!

С 15 октября 2021 года в моих ресторанах не обслуживают гостей без сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. Будьте здоровы! Прививайтесь, если хотите. Пользуйтесь услугами доставки, если не хотите. Надеюсь, когда весь этот бред закончится, вы все ещё сможете приходить в мои рестораны.

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