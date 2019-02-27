На дополнительный вывоза снега из Петрозаводска выделят 10 млн рублей

Петросовет выделил дополнительные деньги на вывоз 28 тысяч тонн снега из городской черты.

Депутаты Петрозаводского горсовета внесли изменения в бюджет карельской столицы.

В частности, согласно внесенным правкам, предусмотрено выделение 10 млн рублей на "текущее содержание объектов дорожно-мостового хозяйства и технических средств организации дорожного движения .... в целях увеличения объема вывоза снега на 28,2 тысяч тонн".

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