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Новости. Экономика
14:45, 27 Февраля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

На дополнительный вывоза снега из Петрозаводска выделят 10 млн рублей

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Петросовет выделил дополнительные деньги на вывоз 28 тысяч тонн снега из городской черты.

Депутаты Петрозаводского горсовета внесли изменения в бюджет карельской столицы.

В частности, согласно внесенным правкам, предусмотрено выделение 10 млн рублей на "текущее содержание объектов дорожно-мостового хозяйства и технических средств организации дорожного движения .... в целях увеличения объема вывоза снега на 28,2 тысяч тонн".

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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