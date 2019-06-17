На Древлянке появится новый светофор

Новый светофор установят на Лососинском шоссе, сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в городе установят четыре новых светофора. Работа уже началась и находится на стадии проектирования.

В настоящий момент возле дома №30 на Лососинском шоссе оборудован нерегулируемый пешеходный переход. По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева, решение установить там светофор принято, в том числе из-за нескольких дорожно-транспортных происшествий на участке. Работы планируется завершить до первого октября 2019 года.

Этот светофор станет четвёртым в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Ещё три объекта появятся в ближайшее время на пересечениях улиц Анохина и Горького, Чапаева и Чкалова, а также на пересечении улицы Сыктывкарской и Лесного проспекта.