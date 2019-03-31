На границе с Карелией уже проснулись змеи

Сообщения о встречах с проснувшимися змеями в Ленинградской области появляются в социальных сетях.

Так, 28 марта очнувшаяся после зимнего периода змея была замечена в Лужском районе. А 27 марта в Юнтоловском парке Петербурга змея укусила собаку, пишет 47news.

Температура тела змей зависит от температуры воздуха. При потеплении они просыпаются, при похолодании снова могут впасть в анабиоз. В состоянии покоя змеи обычно пребывают под землей.