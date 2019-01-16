На юге Карелии 17 января выпадет много снега, придет метель

О погоде на 17 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 17 января будет облачно с прояснениями. Ночью выпадет небольшой снег, днем умеренный. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-западный, западный слабый, днем юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -7,-9 градусов, днем потеплеет до -6.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет небольшой, местами умеренный снег. На юге республики ожидается сильный снег, метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-западный, западный слабый, днем юго-восточный, восточный. На севере – северо-восточный умеренный, на юге местами порывистый.

Температура ночью -5,-10 градусов, местами поднимется до -17. Днем столбик термометра задержится на показателях -2,-7. Местами похолодает до -13 градусов.