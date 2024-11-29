На карантин в Карелии закрыли 49 классов в 23 школах республики

Заболеваемость ОРВИ в республике ниже эпидемического порога.

За прошедшую неделю в Карелии зарегистрированы 132 случая заболевания Covid-19 И 4926 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 15,36%, сообщает управление Роспотребнадзора по республике.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2115 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 32,05%.

Из-за большого количества заболевших детей приостановлена деятельность 49 классов в 23 школах Карелии. На карантин закрыты семь групп в трех детсадах республики.