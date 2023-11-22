На международном форуме обсудили рост фейковых новостей в российских регионах

В Москве состоялся 1-й Международный форум на тему борьбы c недостоверной информацией «Диалог о фейках», организованный АНО «Диалог Регионы».

22 ноября участники форума «Диалог о фейках» обсудили рост количества фейков и методы, которые позволяют дать оперативное опровержение и защитить граждан от недостоверной информации.

«Наша главная задача — это создание фактчекерского сообщества в России. Фактчекинг должен стать неотъемлемой частью медиакоммуникаций. Причем эта задача отвечает не только интересам самих медиа, но и стратегическим целям государства», - пояснил Владимир Табак, генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы».

Специалисты отмечают, что фейки все чаще стали носить региональный характер. Их количество выросло на 78% относительно 2022 года. При этом, несмотря на рост количества фейковых новостей, они выявляются и опровергаются.

«В Карелии не более 10 фейков ежегодно получают широкое распространение, но попытки вброса недостоверной информации мы фиксируем практически еженедельно. Нам недостаточно теперь, как раньше, просто оперативно опровергать фейки, мы должны попытаться по возможности пресекать их широкое распространение в сети», - рассказала руководитель Центра управления регионом Карелии Мария Лукьянова.