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На новогодних праздниках границу Карелии и Финляндии пересекло в 2,5 раза больше людей, чем в прошлом году

Новости. Общество
17:20, 11 Января 2022
фото: Карельская таможня

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В новогодние каникулы работали все автомобильные пункты пропуска на карельском участке российско-финляндской границы, сообщили на Карельской таможне.

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года через многосторонние автомобильные и железнодорожные пункты пропуска в Карелии границу пересекло 3238 легковых автомобилей, 9236 физических лиц, 1771 грузовой автомобиль и 3805 железнодорожных вагонов и локомотивов.

Количество пересечений границы физическими лицами, по сравнению с прошлогодними новогодними каникулами, выросло на 156% (3714 человек в аналогичном периоде прошлого года), легковых автомобилей на 395,1% (год назад – 654 единицы), железнодорожного транспорта на 13,8% (в 2021 году – 3343 единицы). На 15,6% снизилось количество пересекших грузовых автомобилей (в прошлом году 2098 единиц).

За новогодние каникулы было заведено 46 дел об административном правонарушении в отношении физических лиц, пересекавших границу. В основном, гражданами нарушались нормы ввоза продукции животного и растительного происхождения, предметов для личного пользования и перемещения животных.

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