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"На пеньке" и без лишних глаз: выборы в Карелии будут проходить по-новому

Новости. Политика
14:52, 17 Октября 2020
фото: © Пресс-служба Законодательного собрания Карелии
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Карельские законодатели решили закрыть доступ на избирательные участки наблюдателям из других регионов.

"С каждой избирательной кампанией явка становится все ниже и ниже. Мы скоро уже не уговорим людей на выборы приходить. Они не верят вам!", – с такими словами обратился 15 октября депутат Законодательного собрания Карелии от партии "Справедливая Россия" Александр Федичев к членам фракции "Единая Россия", которые выступили с инициативой принятия поправок в закон о выборах депутатов республиканского парламента. Этот законопроект предусматривает, в частности, возможность проведения голосования на региональных парламентских выборах в течение трех дней, на " придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах" и увеличивает избирательный фонд кандидатов с 5 до 30 миллионов рублей, а избирательных объединений – с 60 до 150 миллионов.

Подробности читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Флаг в руки
2020-10-17 16:34:10
Опять бессмысленные траты на "выборы" без выбора, всё равно адекватных и продвинутых не допустят, или фильтр или вброс, потому люди и не ходят, а приползают только типа: "кир..ы, да "однозначные", потому и ни дорог, ни ремонтов нормальных, везде бедлан да бардак...зато сотни миллионов по карманам расползутся...
Off
2020-10-17 15:23:25
Самый реакционный парламент РК, за всю историю. Временные ..
Саныч
2020-10-17 14:59:49
Молодцы. Едросы белый флаг вывесили. Найдем среди местных.
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