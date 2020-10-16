"На пеньке" и без лишних глаз: выборы в Карелии будут проходить по-новому

Карельские законодатели решили закрыть доступ на избирательные участки наблюдателям из других регионов.

"С каждой избирательной кампанией явка становится все ниже и ниже. Мы скоро уже не уговорим людей на выборы приходить. Они не верят вам!", – с такими словами обратился 15 октября депутат Законодательного собрания Карелии от партии "Справедливая Россия" Александр Федичев к членам фракции "Единая Россия", которые выступили с инициативой принятия поправок в закон о выборах депутатов республиканского парламента. Этот законопроект предусматривает, в частности, возможность проведения голосования на региональных парламентских выборах в течение трех дней, на " придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах" и увеличивает избирательный фонд кандидатов с 5 до 30 миллионов рублей, а избирательных объединений – с 60 до 150 миллионов.

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