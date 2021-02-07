На поддержку социально-экономического развития вепсов Карелии выделено 3,6 миллиона рублей

Средства поступят в вепсские сельские поселения Прионежского района в виде субсидий.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о распределении субсидий вепсским сельским поселениям Прионежского района на реализацию в 2021 году мероприятий по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера. Общая сумма средств, направляемых на эти цели, составляет 3,6 миллиона рублей. Из них 3 миллиона 564 тысячи выделены из федерального бюджета, а оставшиеся 36 тысяч – из регионального.

Самую большую сумму – свыше 1,3 миллиона рублей – получит Шелтозерское вепсское сельское поселение. Рыборецкому вепсскому сельскому поселению досталось около 1,2 миллиона, а Шокшинскому вепсскому сельскому поселению – около миллиона рублей.