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На пути объединения двух соседних поселений в Карелии оказался глава Сортавалы

Новости. Политика
12:14, 23 Июня 2020
фото: Глава Сортавалы Сергей Крупин. © паблик Вести Приладожья
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Политический конфликт в карельском городе Сортавала грозит тлеть до сентябрьских выборов.

Казалось бы, после мартовского голосования политическая ситуация в приладожском городе Сортавала должна успокоиться. Городской совет оказался под полным контролем "Единой России", и больше ничто не мешает объединению двух соседних поселений – Сортавальского и Хелюльского, которое властям Карелии никак не удавалось осуществить при прежнем депутатском корпусе, распущенном республиканским парламентом в конце прошлого года. Однако на пути этого объединения неожиданно встал глава Сортавалы Сергей Крупин, который отказался подписывать решение о слиянии муниципалитетов, принятое новым горсоветом.

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Денис
2020-06-23 14:28:05
Где единоросы там бардак и развал .
кир
2020-06-23 14:23:02
А к великой Финляндии присоединиться не хочет? Участие Поташова в смуте косвенно на это указывает. Отрабатывает по полной перед поездкой в Баренц-регион.
новый
2020-06-23 12:56:39
Вышвырнуть по причине недоверия, делов то. Блогер Поташев жаждет смуты, но её не будет. Не евонный уровень.
Leopol'd
2020-06-23 14:08:07
новый, почему вы не в армии или не в колонии до сих пор?! С вашей то бездумной исполнительностью.
Гость
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