На пути объединения двух соседних поселений в Карелии оказался глава Сортавалы

Политический конфликт в карельском городе Сортавала грозит тлеть до сентябрьских выборов.

Казалось бы, после мартовского голосования политическая ситуация в приладожском городе Сортавала должна успокоиться. Городской совет оказался под полным контролем "Единой России", и больше ничто не мешает объединению двух соседних поселений – Сортавальского и Хелюльского, которое властям Карелии никак не удавалось осуществить при прежнем депутатском корпусе, распущенном республиканским парламентом в конце прошлого года. Однако на пути этого объединения неожиданно встал глава Сортавалы Сергей Крупин, который отказался подписывать решение о слиянии муниципалитетов, принятое новым горсоветом.

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.