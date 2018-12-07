На развитие социальной сферы Карелии дополнительно потратят более 120 млн рублей

Парламент Карелии принял во втором чтении проект республиканского бюджета на 2019 год с учетом поправок депутатов, предусматривающих выделение дополнительно более 120 млн рублей на здравоохранение, образование и культуру.

Согласно поправкам депутатов 83 млн рублей будет дополнительно направлено на сферу здравоохранения, включая мероприятия по целевому обучению 10 фельдшеров (793 тысяч рублей), приобретению новых рентгенодиагностических комплексов и стерилизаторов (45 млн рублей), продолжение программ по энергосбережению в учреждениях здравоохранения (27 млн рублей) и программы вакцинопрофилактики (5 млн рублей), приобретение дополнительного ФАПа (5 млн рублей).

Продолжится переоснащение пожарных частей Карелии, на следующий год депутаты предложили предусмотреть средства (6,6 млн рублей) на приобретение еще 1 машины.

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