На реке Вилга под Петрозаводском собираются углублять дно и спрямлять русло

Власти Карелии нашли решение, как не допустить новых наводнений на реке Вилга под Петрозаводском.
Об этом сообщил сегодня в парламенте замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов.
Он рассказал о мероприятиях по ликвидации последствий наводнений, которые произошли в Карелии весной и летом этого года.
В деревне Вилга в мае из-за подъема воды в одноименной реке были подтоплены около 20 домов.
По словам Павлова, чтобы не допустить повторения наводнения планируется углубление дна, расчистка и спрямление участков русла реки.
Власти Карелии собираются подать заявку на федеральное финансирование для проведения этих работ.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание