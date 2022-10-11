На реке Вилга под Петрозаводском собираются углублять дно и спрямлять русло

Власти Карелии нашли решение, как не допустить новых наводнений на реке Вилга под Петрозаводском.

Об этом сообщил сегодня в парламенте замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов.

Он рассказал о мероприятиях по ликвидации последствий наводнений, которые произошли в Карелии весной и летом этого года.

В деревне Вилга в мае из-за подъема воды в одноименной реке были подтоплены около 20 домов.

По словам Павлова, чтобы не допустить повторения наводнения планируется углубление дна, расчистка и спрямление участков русла реки.

Власти Карелии собираются подать заявку на федеральное финансирование для проведения этих работ.