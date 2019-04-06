На Сегежском ЦБК планируют создать 1200 новых рабочих мест

В Карелии собственники инвестируют в дальнейшую модернизацию Сегежского ЦБК 55 млрд. рублей.

Накануне в Москве в ходе заседания Госкомиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия президент Segezha Group Михаил Шамолин подвел итоги первых этапов модернизации и представил инвестиционный проект увеличения мощностей Сегежского ЦБК.

Как сообщили в карельском правительстве, в результате обновления градообразующего предприятия в 2015-18 годах удалось увеличить объемы выпуска крафтовой бумаги с 268 тысяч до 360 тысяч тонн в год. Была проведена модернизация варочной установки, построена ультрасовременная бумагоделательная машина, установлен новый многотопливный котёл на биотопливе.

В 2019 году стартует следующий этап модернизации. Стратегическая задача – выйти на производство до 1 млн тонн готовой продукции в год, в том числе беленой хвойной и лиственной целлюлозы, беленой и небеленой мешочной бумаги, а также на полное автономное энергообеспечение.

Совокупные инвестиции в проект составят 55 млрд рублей. Рост экспортной выручки прогнозируется в размере 187 млрд рублей к 2024 году.

По мнению президента Segezha Group Михаила Шамолина, комплексное обновление Сегежского ЦБК даст Карелии серьезные позитивные эффекты. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней увеличатся до 5 млрд рублей в год. Будет создано 1200 высококвалифицированных рабочих мест, проведена комплексная переквалификация действующих сотрудников комбината.

Также планируется привлечь 3000 рабочих мест на время реализации проекта (в части строительства и монтажа оборудования).

Использование 100% древесного сырья сделает производство практически безотходным, при полной энергонезависимости и масштабном лесовосстановлении со стороны компании. Регион получит дополнительные стимулы для развития строительного, транспортного, сервисного и других сопутствующих бизнесов. Для достижения поставленных в интересах бизнеса и региона целей лесопромышленникам целесообразно выделение государством 3 млн куб м расчетной лесосеки и изменение нормативной базы в части интенсивного лесопользования.

Кроме того, Segezha Group рассчитывает на субсидирование затрат на дорожную инфраструктуру, в том числе на строительство подъездных путей и объездной дороги в Сегежу, а также лесных дорог.

По оценке Управления по стратегии и развития бизнеса группы компаний, после завершения модернизации срок эксплуатации обновленного Сегежского ЦБК без необходимости дополнительных изменений составит не менее 50 лет.