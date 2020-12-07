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На территории бывшего лесозавода в Карелии обнаружена разлившаяся ртуть

Новости. Общество
18:40, 08 Декабря 2020
фото: Сайт Администрации Петрозаводска
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Ртутьсодержащие отходы в Ильинском Олонецокого района уничтожены, угрозы жизни и здоровью населения посёлка не существует, сообщили в правительстве Карелии.

Ртутные вещества, обнаруженные при ликвидации здания котельной в Олонецком районе, полностью утилизированы.

Проведенные исследования воздуха в строении показали, что массовая концентрация загрязняющих веществ не превышает предельно допустимой нормы. Ситуация находится под полным контролем Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Напомним, 25 октября текущего года в ЕДДС Олонецкого района поступило сообщение, что на территории бывшего лесозавода в поселке Ильинский в котельной на земле обнаружена ртуть. В настоящее время строение не используется.

После поступления сигнала, группой заинтересованных должностных лиц и специалистов была проведена проверка помещения котельной. В ходе проверки на 2-ом этаже в одном из помещений были обнаружены технические ртутные термометры и ртуть, вылившаяся из разбившегося оборудования.

В целях исключения попадания в здание людей и животных на входах в здание были выставлены аншлаги, запрещающие вход в котельную. Администрацией района оперативно был заключен договор с ООО "Экологическое предприятие "Меркурий" на проведение работ по сбору и обезвреживанию ртути, а также для сдачи обнаруженных ртутных термометров в специализированную организацию. Для проведения работ по обезвреживанию ртути на месте из резервного бюджета Олонецкого района были выделены средства.

В настоящий момент жизни и здоровью людей и животных ничего не угрожает. Ртутьсодержащие отходы утилизированы.

ООО "Экологическое предприятие "Меркурий" были проведены лабораторные исследования воздуха котельной, которые показали, что массовая концентрация загрязняющих веществ не превышает предельно допустимой концентрации. Ситуация находится под контролем Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

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