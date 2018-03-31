На трассе Карелии столкнулись три автомобиля

На трассе "Кола" произошло столкновение трех легковых автомобилей, движение на автодороге ограничено, сообщает ГИБДД Карелии.

ДПТ произошло в 16. 45 на 389 км автодороги "Кола". Три легковушки столкнулись, двигаясь в попутном направлении. В настоящее время движение транспорта организовано по одной полосе движения. По предварительным данным, в ДТП пострадавших участников движения нет.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

"Уважаемые водители, заблаговременно снижайте скорость при подъезде к данному участку автодороги", - предупреждают в ГИБДД Карелии.