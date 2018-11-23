На трассе в Карелии погибла женщина, въехав на иномарке в экскаватор

В Сортавальском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Сортавальском районе 22 ноября в 11.10 на 12 км федеральной автодороги "Подъезд к п. Вяртсиля" 59-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat допустил наезд на экскаватор Volvo, который осуществлял дорожные работы на правой полосе по ходу движения автомобиля.

В результате происшествия водитель Volkswagen и его 54-летняя пассажирка были травмированы.

Ранения женщины оказались смертельными, впоследствии она скончалась в больнице.