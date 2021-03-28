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На трассе в Карелии водитель лесовоза выручил из беды пассажиров автобуса

Новости. Происшествия
07:15, 29 Марта 2021
фото: источник - паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"
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Водитель остановил груженый лесовоз, чтобы накачать колесо в пассажирском автобусе, который ехал в Питкяранту.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" в минувшее воскресенье, 28 марта, появилось сообщение с благодарностью водителю лесовоза от целого автобуса пассажиров.

"Огромная благодарность водителю лесовоза Volvo, госномер "ВТ 9914", 77 регион - Москва. От целого автобуса пассажиров. Ни гвоздя, ни жезла, брат".

В публикации паблика говорится, что водитель лесовоза в Ляскеля, где шиномоантаж оказался закрыт, подкачал спустившее в пассажирском автобусе колесо, чтобы люди смогли добраться до Питкяранты.

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Комментарии

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кир
2021-03-29 08:48:18
Я плакаль, кот сморкался.
наташка
2021-03-29 07:46:02
Пассажиры не визжали, что весь лес вырубили и дороги разбили ?
asusls
2021-03-29 07:59:40
наташка, а что у водителя автобуса нет компрессора?
Гость
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