На трассе в Карелии водитель лесовоза выручил из беды пассажиров автобуса

Водитель остановил груженый лесовоз, чтобы накачать колесо в пассажирском автобусе, который ехал в Питкяранту.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" в минувшее воскресенье, 28 марта, появилось сообщение с благодарностью водителю лесовоза от целого автобуса пассажиров.

"Огромная благодарность водителю лесовоза Volvo, госномер "ВТ 9914", 77 регион - Москва. От целого автобуса пассажиров. Ни гвоздя, ни жезла, брат".

В публикации паблика говорится, что водитель лесовоза в Ляскеля, где шиномоантаж оказался закрыт, подкачал спустившее в пассажирском автобусе колесо, чтобы люди смогли добраться до Питкяранты.