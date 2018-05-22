На управление промпарком в Надвоицах выделят больше миллиона рублей

Всего депутаты Заксобрания готовы выделить более 5 млн рублей Корпорации развития Карелии.

Часть из этих средств пойдет на содержание промышленного парка в Надвоицах.

"Есть информационная справка - на что пойдет конкретно. Фонд оплаты труда - 379 тысяч. Аренда инфраструктурного объекта земельных участков- 136 тысяч. Охрана промпарка - 105 тысяч. Обслуживание оборудования - 150 тысяч. Аренда и оперативное обслуживание оборудования ячеек - 60 тысяч. Техническое обслуживание инженерных сетей – 324 тысячи. То есть это суммы такие технические для содержания этого объекта", - объяснил инициатор поправки депутат Леонид Лиминчук.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".